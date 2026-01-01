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Лайла Гарин
Laila Garin
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Персоны
Лайла Гарин
Лайла Гарин
Laila Garin
Дата рождения
17 февраля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Сальвадор, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Биография Лайлы Гарин
Родилась 17 февраля 1978 года. Сальвадор, Бразилия.
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Популярные фильмы
7.2
3%
(2016)
7.2
Педро Дом
(2021)
6.7
Шакринья — старый забияка
(2018)
Фильмография Лайлы Гарин
7.2
Педро Дом
драма, криминал
2021, Бразилия
6.7
Шакринья — старый забияка
Chacrinha: O Velho Guerreiro
драма, комедия
2018, Бразилия
7.2
3%
драма, фантастика, триллер
2016, США
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