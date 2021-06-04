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Педро Дом 2021 - 2024 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Педро Дом
Киноафиша Сериалы Педро Дом Сезоны Сезон 1

Dom 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Педро Дом»

В 1 сезоне сериала «Педро Дом» в центре событий находятся двое итальянцев — отец и сын Виктор и Педро Дантас. Будучи подростком, Педро становится зависимым от запрещенных препаратов, а став взрослым мужчиной, и вовсе решает возглавить преступный синдикат, занимающийся распространением наркотиков, один из самых крупных в Рио-де-Жанейро. Отец Педро, Виктор Дантас, большую часть жизни служил разведчиком в полицейском участке. Его жизненные приоритеты просто не позволяют ему игнорировать многочисленные преступления собственного сына. В какой-то момент напряжение между героями нарастает. Но кто из них выйдет победителем из этого противостояния?

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Педро Дом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
К ДЕТЯМ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ ИНСТРУКЦИИ FILHO NÃO VEM COM MANUAL
Сезон 1 Серия 1
4 июня 2021
МЕТАМОРФОЗА METAMORFOSE
Сезон 1 Серия 2
4 июня 2021
«СУДЬБА» С БОЛЬШОЙ БУКВЫ DESTINO COM D MAIÚSCULO
Сезон 1 Серия 3
4 июня 2021
КТО ВИНОВАТ? DE QUEM É A CULPA?
Сезон 1 Серия 4
4 июня 2021
КРАХ REBORDOSA
Сезон 1 Серия 5
4 июня 2021
ПАРТНЕРЫ? SÓCIOS?
Сезон 1 Серия 6
4 июня 2021
В ЗАПАДНЕ APRISIONADO
Сезон 1 Серия 7
4 июня 2021
ПАРТНЕРЫ? DANDO UM TEMPO
Сезон 1 Серия 8
4 июня 2021
График выхода всех сериалов
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