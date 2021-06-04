В 1 сезоне сериала «Педро Дом» в центре событий находятся двое итальянцев — отец и сын Виктор и Педро Дантас. Будучи подростком, Педро становится зависимым от запрещенных препаратов, а став взрослым мужчиной, и вовсе решает возглавить преступный синдикат, занимающийся распространением наркотиков, один из самых крупных в Рио-де-Жанейро. Отец Педро, Виктор Дантас, большую часть жизни служил разведчиком в полицейском участке. Его жизненные приоритеты просто не позволяют ему игнорировать многочисленные преступления собственного сына. В какой-то момент напряжение между героями нарастает. Но кто из них выйдет победителем из этого противостояния?