В 1 сезоне 6 серии сериала «Дневник Луизы Ложкиной» героине как снег на голову падает Артур. У него есть интересные новости. Параллельно Луша будет посещать с Татулей уроки итальянского. Язык любви нужен подруге для яркой личной жизни.
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