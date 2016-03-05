В 1 сезоне 4 серии сериала «Дневник Луизы Ложкиной» героиня решает, что теперь главное в жизни — ее собственный комфорт и удобство для сынишки. Однако тут за помощью к ней обращается соседка. Кроме того, пару проблем смогли себе найти и подружки.