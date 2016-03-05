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Киноафиша Сериалы Дневник Луизы Ложкиной Сезоны Сезон 1 Серия 4

Дневник Луизы Ложкиной 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 5 марта 2016
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 5 марта 2016
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 5 марта 2016
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 5 марта 2016
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 5 марта 2016
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 5 марта 2016
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 5 марта 2016
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 5 марта 2016
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 5 марта 2016
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 5 марта 2016
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 5 марта 2016
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 5 марта 2016
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 5 марта 2016
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 5 марта 2016
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 5 марта 2016
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 5 марта 2016
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 5 марта 2016
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 5 марта 2016
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 5 марта 2016
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 5 марта 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Дневник Луизы Ложкиной» героиня решает, что теперь главное в жизни — ее собственный комфорт и удобство для сынишки. Однако тут за помощью к ней обращается соседка. Кроме того, пару проблем смогли себе найти и подружки. 

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