В 1 сезоне 10 серии сериала «Дневник Луизы Ложкиной» наступает время, когда Луша должна смотреться безукоризненно. Миг действительно важный — развод. Параллельно на горизонте всплывает клиентка, которой нужна поддержка с недвижимостью.
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