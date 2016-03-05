В 1 сезоне 20 серии сериала «Дневник Луизы Ложкиной» очередная неприкаянность довела Лушу. Она хочет бросить все и уехать в Рио. Параллельно до Кати доходит, что ей нужна квалифицированная помощь, а Татуляотсчитывает последние дни до торжества.
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