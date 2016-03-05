В 1 сезоне 14 серии сериала «Дневник Луизы Ложкиной» героиня спешит на важную процедуру — диспансеризацию. Естественно, она захватила с собой сынишку. И вот с ним и еще двумя особами Луша застревает в лифте. На выручку устремляется верный товарищ.
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