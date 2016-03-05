В 1 сезоне 9 серии сериала «Дневник Луизы Ложкиной» у героини очередной день рождения. У Татули появляется проблема в виде прилива глютенофобии. Катя же выясняет кое-что о своем кавалере, и это открытие вынуждает ее обратиться в органы.
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