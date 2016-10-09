В 1 сезоне 6 серии сериала «Развод» Франсис и Роберт стараются на время забыть о своих проблемах. Как ни в чем не бывало они всей семьей отправляются на Рождество к родителям с детьми. Похоже, праздник получится не такой уж семейный.