В 1 сезоне 10 серии сериала «Развод» отношения Франсис и Роберта никогда не будут прежними. Они даже перестали вести себя по-человечески перед детьми. Адвокат Франсис делает первые шаги к осуществлению их плана. Роберт готов мстить.
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