В 1 сезоне 2 серии сериала «Развод» Франсис и Роберту предстоит сообщить о разводе своим детям. Все собираются в больнице, чтобы поддержать Диану. Вот-вот сообщат о состоянии Ника. В их жизни происходит настоящий ураган.
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