В 1 сезоне 9 серии сериала «Развод» Франсис и ее адвокат придумывают новый зловещий план, который должен работать только в ее пользу. Даллас пытается свести все улики воедино и наконец начинает понимать, что происходило на вечеринке у Ника и Дианы.