В 1 сезоне 1 серии сериала «Развод» замужняя пара средних лет не знает, стоит ли им сохранять собственный брак. После рокового события на вечеринке друзей супруги решили посмотреть на свои отношения со стороны. Им предстоит принять решение.
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