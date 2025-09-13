Меню
Воскресший Эртугрул
Статьи
Статьи о сериале «Воскресший Эртугрул»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название
Нейросеть сделала выбор в пользу... турдизи. И речь не о «Великолепном веке».
13 сентября 2025 09:25
«Великолепный век» за 140 миллионов — это еще скромно: вот топ-5 самых дорогих турдизи — порой авторы тратят целое состояние
Почти все проекты связаны с историей.
7 сентября 2025 12:48
Османский стыд: к этим турецким сериала доверия у экспертов больше, чем к распиаренному «Великолепному веку»
Речь даже не про «Империю Кесем».
24 августа 2025 09:54
Украли сердца телезрителей: топ-5 турецких сериалов с самым высоким рейтингом (список без Серкана и Эды)
Среди всего многообразия турецких мелодрам можно встретить настоящие бриллианты.
21 декабря 2024 11:21
Эту турецкую историческую драму можно посмотреть на Нетфликсе — и она ничем не хуже «Великолепного века»
Турция может похвастаться богатой историей — и целым списком рассказывающих о ней сериалов.
18 декабря 2024 07:58
Султаны, политические игры и больше драмы: 5 исторических турецких сериалов для тех, кто устал пересматривать «Великолепный век»
Открыть завесу жизни турецких правителей способен не только самый популярный сериал страны.
12 декабря 2024 09:25
Это не «Великолепный век»: россияне выбрали неожиданный лучший турецкий сериал
Обычно о нем редко вспоминают, а очень зря.
22 августа 2024 15:30
