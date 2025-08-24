Османский стыд: к этим турецким сериала доверия у экспертов больше, чем к распиаренному «Великолепному веку»

Речь даже не про «Империю Кесем».

Наталья, автор YouTube-канала «История. Интересно!», рассказала «Киноафише», что историческая достоверность в турецких сериалах — понятие относительное. Даже лучшие проекты грешат отступлениями от реальной хронологии, но среди них есть те, что ближе других к реальности.

По мнению Натальи, особенно выделяется фильм «Мехмед: Султан завоевателей» (2024). Он совмещает масштабные сражения, дворцовые интриги и личную драму человека, изменившего карту мира. Французский дипломат Филипп де Коммин писал о султане:

«Ни один порок плоти не прошёл мимо этого сластолюбца» — и шоу не боится показать его сильные страсти.

Высоко Наталья оценила и «Воскресший Эртугрул»: сериал увлекает атмосферой жизни кочевников, хотя историческая достоверность здесь спорна — о самом Эртугруле известно лишь из легенд и пары монет.

«Поэтому сценаристам тут было где развернуться. Надо сказать со своей задачей они справились великолепно - смотрится фильм на одном дыхании, и жизнь кочевников увлекает не меньше дворцовых интриг "Великолепного века"».

«Основание: Осман» передаёт быт и культуру эпохи, но страдает от хронологических неточностей и идеализации главного героя. Но глобально количество плюсов перекрывает минусы.

«Ну и конечно образ главного героя сильно романтизирован и идеализирован, как и в других сериалах к слову, а ведь согласно исторической правде он был жестоким и безжалостным воином…»

А вот «Пробуждение: Великие Сельджуки» критиковали чаще: атмосфера эпохи передана слабо, оружие и обряды вызывают вопросы. И даже «Великолепный век», ставший символом турецких исторических драм, на самом деле далёк от точного отражения действительности.

