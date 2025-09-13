ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название

Меню
13 сентября 2025 09:25
Нейросеть сделала выбор в пользу... турдизи. И речь не о «Великолепном веке».

Многие из нас пересматривали «Игру престолов» уже не раз — и всё равно жаждут чего-то похожего по накалу страстей, масштабу и интригам. Но найти достойный аналог, который не разочарует, не так-то просто.

Мы решили обратиться за советом к искусственному интеллекту. И, возможно, вы удивитесь, увидев, что он выбрал среди... турецких проектов.

«Если вы ищете максимально эпичный и масштабный турецкий сериал с политикой и битвами — ваш выбор "Воскресший Эртугрул". Его вполне можно сравнить с "Игрой престолов" по масштабу, количеству интриг и сражений», — отметил ChatGPT.

Но подождите скептически хмурить брови — взгляните, чем он хорош. Возможно, вас тоже зацепит — даже если вы далеки от звания фаната турдизи.

Мы попросили нейросеть озвучить ключевые преимущества и сходства. Вот что получилось:

Борьба за власть

В центре сюжета — вождь племени кайи Эртугрул, который борется за создание государства для своего народа. Его путь полон испытаний, напоминал путь Джона Сноу или Робба Старка.

Грандиозный масштаб

Это огромная сага о становлении Османской империи. Как и в «Игре престолов», здесь есть множество персонажей, кланов и племён, борющихся за власть, землю и выживание.

Политические интриги

Дворцовые заговоры, предательства, стратегические союзы и тонкая дипломатия — здесь этого в избытке. Героям постоянно приходится лавировать между интересами своих союзников и коварных врагов.

Эпические сражения

Масштабные баталии на мечах, конные атаки и осады крепостей — визитная карточка сериала. Съёмки битв действительно впечатляют.

Исторический антураж

Хотя «Эртугрул» основан на реальных событиях, его атмосфера — кочевые племена, древние крепости, рыцари в доспехах — очень похожа на фэнтезийный мир Вестероса.

Так что если вы всё ещё в поисках достойной замены «Игре престолов» — дайте «Воскресшему Эртугрулу» шанс. Да, это не фэнтези, а историческая сага. Да, здесь нет драконов.

Но зато есть эпичный размах, продуманные интриги, харизматичные персонажи и честная история о том, как рождались великие империи. Возможно, именно этот сериал станет вашим следующим фаворитом — нужно лишь сделать первый шаг и погрузиться в его мир.

Ранее мы писали: Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Игра престолов», «Воскресший Эртугрул»
Ольга Назарова
