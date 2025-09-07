«Великолепный век» за 140 миллионов — это еще скромно: вот топ-5 самых дорогих турдизи — порой авторы тратят целое состояние

Снимать фэнтези с драконами — дорого, но исторические проекты обходятся создателям куда дороже. Каждая мелочь должна соответствовать эпохе: дворцы, костюмы, оружие, даже лошади. Малейшая современная деталь в кадре рушит атмосферу.

Турецкие сериалы — не исключение. Исторические драмы у них особенно популярны, и бюджеты уходят колоссальные. Мы собрали проекты, где размах ощутим не только на экране, но и в счетах продюсеров. И лишь один из представленных вариантов выделяется — действие разворачивается в современности.

«Ты моя Родина»

На создание каждой серии тратили около четырех миллионов рублей. Умножаем на 59 эпизодов — и получаем больше 230 миллионов.

Действие разворачивается в начале XX века, во время оккупации Измира греками. Главный герой Джевдет исчезает на фронте, оставляя жену Азизе с детьми. Его друг детства Тевфик пользуется моментом, чтобы добиться любви женщины, но неожиданно Джевдет возвращается — уже в форме генерала греческой армии.

Главную роль исполнил Халит Эргенч — тот самый Сулейман из «Великолепного века». Его гонорар, исторические костюмы и масштабные декорации сделали «Ты моя Родина» одной из самых дорогих турецких драм. Но вложения оправдались: сериал полюбили и зрители, и критики.

«Завоеватель»

На каждый из шести эпизодов создатели тратили примерно по 10 миллионов рублей. В итоге — около 60 миллионов за сезон.

Сюжет переносит зрителей в XV век, когда к власти приходит юный Мехмед II. В 21 год он получает прозвище Завоеватель Константинополя, и сериал показывает, как формировался его путь к величию.

Проект не отличался продолжительностью, но поражал вниманием к деталям: каждая колонна, каждая нить в костюмах отсылали к эпохе. И именно это сделало его одним из самых затратных сериалов Турции.

«Великолепный век»

Культовая драма о Сулеймане и Хюррем насчитывает 311 серий. На каждую уходило около миллиона рублей, а общий бюджет достиг примерно 140 миллионов.

Создатели построили масштабные павильоны, воссоздав дворец Топкапы, а отдельные сцены снимали в реальной резиденции султана. Несмотря на то, что расходы на серию были относительно скромными, общая сумма впечатляет. «Великолепный век» стал не только самой известной, но и одной из самых дорогостоящих турецких драм.

«Воскресший Эртугрул»

Каждая серия обходилась примерно в 6 миллионов рублей, а всего их сняли 448. То есть счет идет на миллиарды.

История рассказывает о правителе Эртугруле, отце Османа I, основателя Османской империи. Здесь все дорого: массовые битвы, доспехи, оружие, амуниция для сотен лошадей. Масштабность «Эртугрула» сделала его одним из самых грандиозных и затратных турецких проектов.

«Далекий город»

Единственный сериал в подборке, действие которого не связано с историей. Но его цена ничуть не меньше. Первый сезон из 19 серий обошелся примерно в 112 миллионов рублей.

История начинается в Канаде, но переносит героиню Алью вместе с сыном в Мардин, где хоронят ее мужа. Вскоре женщина понимает, что влиятельный клан ее покойного супруга не собирается отпускать мальчика обратно. Тайны, вражда и борьба за власть превращают ее жизнь в ловушку.

Съемки потребовали реставрации фасадов зданий, изготовления костюмов у местных мастеров и даже постановочных взрывов автомобилей. Для драмы о любви и предательстве это более чем впечатляющие траты.

Турецкие сериалы давно перестали быть «просто телепродуктом» — это настоящие киноэпопеи с бюджетами, о которых еще несколько лет назад Netflix и мечтать не могли. А зрительский интерес показывает: затраты себя оправдывают.

