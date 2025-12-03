Меню
«Была неправа, каюсь»: россиянка годами плевалась от турдизи, но посмотрела эту драму и резко переобулась (и речь не про «Великолепный век»)

3 декабря 2025 14:15
Сотни серий, небольшие проблемы с темпом, но оторваться сложно.

На первый взгляд, «Великолепный век» давно стал визитной карточкой турецких сериалов – о нём слышали даже те, кто принципиально обходит жанр стороной. Роскошные дворцы, интриги и историческая атмосфера сделали своё дело: проект прочно засел в массовом сознании как эталон турецкого сериального производства. Но что, если точкой входа в мир турдизи для многих окажется совсем другой сериал?

«Воскресший Эртугрул» – тот самый случай, когда предубеждения разбиваются о первый эпизод. История о предке османских султанов сумела сделать невозможное: превратила ярого хейтера турецких сериалов в их преданного поклонника.

Одна из читательниц «Киноафиши» в комментариях откровенно призналась:

«Всегда отплёвывалась от турецких сериалов, представляя их аналогами латиноамериканских. Как я была не права, каюсь.

“Воскресший Эртугрул” – мой первый турецкий сериал, зашёл до такой степени, что точно не последний. 450 серий, ох, боже! В ступе, конечно, воду толкут, но события развиваются живенько».

В чём же секрет? Во‑первых, это не очередная мелодрама о страстях – перед нами масштабный исторический эпос с батальными сценами, политическими интригами и глубоким погружением в эпоху.

Во‑вторых, главный герой – не шаблонный красавец, а харизматичный воин с чёткими принципами, за которым интересно следить.

И наконец, динамика: несмотря на внушительный хронометраж, сюжет не провисает, постоянно подкидывая зрителю новые повороты.

Так «Воскресший Эртугрул» доказывает: турецкие сериалы – это не только дворцовые интриги и любовные перипетии. Иногда достаточно одного проекта, чтобы пересмотреть свои взгляды и открыть для себя целый пласт кинокультуры.

Говоря совсем уж проще – это как «Тетрадь смерти» в мире аниме.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», «Воскресший Эртугрул»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
