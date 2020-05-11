Во 2 сезоне сериала «Динозавр» бывший бандит Семен Бабушкин наслаждается свободой и мирно проводит старость на своем приусадебном участке за городом. После удачной операции по спасению его сына и внучки Следственный комитет предлагает Семену быть консультантом в расследованиях. Однако старик не желает становиться частью ненавистной ему полицейской системы и предпочитает заниматься огородом и рыбалкой. Но однажды на его пороге появляется старый приятель по прозвищу Басня и предлагает ему справить «выгодное дельце». На первый взгляд, его бизнес-идея кажется законной и безобидной, но бывшие уголовники не могут без приключений.