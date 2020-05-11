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Динозавр 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Динозавр
Киноафиша Сериалы Динозавр Сезоны Сезон 2

Динозавр 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Динозавр»

Во 2 сезоне сериала «Динозавр» бывший бандит Семен Бабушкин наслаждается свободой и мирно проводит старость на своем приусадебном участке за городом. После удачной операции по спасению его сына и внучки Следственный комитет предлагает Семену быть консультантом в расследованиях. Однако старик не желает становиться частью ненавистной ему полицейской системы и предпочитает заниматься огородом и рыбалкой. Но однажды на его пороге появляется старый приятель по прозвищу Басня и предлагает ему справить «выгодное дельце». На первый взгляд, его бизнес-идея кажется законной и безобидной, но бывшие уголовники не могут без приключений.

Рейтинг сериала

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4.1 IMDb
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Список серий сериала Динозавр График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
11 мая 2020
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
11 мая 2020
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
12 мая 2020
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
12 мая 2020
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
13 мая 2020
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
13 мая 2020
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
14 мая 2020
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
14 мая 2020
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
15 мая 2020
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
15 мая 2020
График выхода всех сериалов
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