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Динозавр 2018 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Динозавр
Киноафиша Сериалы Динозавр Сезоны Сезон 3

Динозавр 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Динозавр»

В 3 сезоне сериала «Динозавр» Семен Бабушкин по прозвищу Бриллиант и его друг Басня становятся внештатными консультантами Следственного комитета. Прежние криминальные связи и бандитский опыт помогают им разбираться в мотивах преступников и предугадывать их действия. Однажды в городе происходит громкое ограбление банка. Хитрые бандиты откуда-то узнают о существовании исторического подземного туннеля под зданием и проникают через него к сейфу. Делом занимаются сын Бабушкина Слава и его юная внучка Полина, которой не терпится приобщиться к семейному делу. Слава просит отца помочь.

Рейтинг сериала

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4.1 IMDb
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Список серий сериала Динозавр График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
4 мая 2022
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
4 мая 2022
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
4 мая 2022
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
5 мая 2022
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
5 мая 2022
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
5 мая 2022
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
6 мая 2022
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
6 мая 2022
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
6 мая 2022
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
6 мая 2022
График выхода всех сериалов
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