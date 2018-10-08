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Динозавр 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Динозавр
Киноафиша Сериалы Динозавр Сезоны Сезон 1

Динозавр 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Динозавр»

В 1 сезоне сериала «Динозавр» пожилой криминальный авторитет отбывает заслуженную «пенсию» за решеткой, где и планирует с комфортом провести остаток жизни. Все его друзья рядом, в тюрьме, а с волей его уже почти ничего не связывает. Но однажды Семен Бабушкин случайно узнает, что по ту сторону тюремных стен у него все же кое-кто остался – родной сын Вячеслав. Парень вырос, не зная ничего о своем отце, и стал полицейским. Кроме того, он обзавелся женой и очаровательной маленькой дочкой. Однако в данный момент сын и внучка Семена находятся в большой опасности. Он решает выйти на свободу, чтобы защитить семью.

Рейтинг сериала

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4.1 IMDb
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Список серий сериала Динозавр График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 октября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 октября 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 октября 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 октября 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 октября 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 октября 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
12 октября 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
12 октября 2018
График выхода всех сериалов
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