В 1 сезоне сериала «Динозавр» пожилой криминальный авторитет отбывает заслуженную «пенсию» за решеткой, где и планирует с комфортом провести остаток жизни. Все его друзья рядом, в тюрьме, а с волей его уже почти ничего не связывает. Но однажды Семен Бабушкин случайно узнает, что по ту сторону тюремных стен у него все же кое-кто остался – родной сын Вячеслав. Парень вырос, не зная ничего о своем отце, и стал полицейским. Кроме того, он обзавелся женой и очаровательной маленькой дочкой. Однако в данный момент сын и внучка Семена находятся в большой опасности. Он решает выйти на свободу, чтобы защитить семью.