Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Динозавр
Киноафиша Сериалы Динозавр Сезоны
Динозавр (2018 - …), список сезонов Динозавр 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Список сезонов сериала «Динозавр»
Динозавр - Сезон 1 Сезон 1
2018, 10 эпизодов
 
Динозавр - Сезон 2 Сезон 2
2020, 10 эпизодов
 
Динозавр - Сезон 3 Сезон 3
2022, 10 эпизодов
 
Related video
Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением
Без поддержки не обошлось: правда об успехе Гагариной раскрыта
Отказать не смогла: оскандалившаяся Бритни Спирс готовится к возвращению на сцену
Тутберидзе молчать не стала: назван главный признак лени фигуристок
«Омолодилась вслед за мужем»: 33-летнюю жену Диброва подняли на смех
«Сор из избы»: вот чем могла закончиться «Фабрика звезд» из-за романа Шульгина
Без помощи обошлись: правда о тратах семьи Ефремова вышла наружу
«От Цискаридзе не зависит»: провалу «Сегодня вечером» нашлось объяснение
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет
Без фотошопа и фильтров: 39-летнего Лазарева едва узнали
Свадьба звезд в прямом эфире: вот что ждет россиян этим летом
Примирение с Меган Маркл не за горами: Елизавета II сделала первый шаг
Приложение киноафиши