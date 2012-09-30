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Киноафиша Сериалы Декстер Сезоны Сезон 7 Серия 7

Декстер 7 сезон 7 серия смотреть онлайн

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Все серии 7 сезона «Декстер»
Так кончается мир
Сезон 7 / Серия 1 30 сентября 2012
Солнечный день и морозный вихрь
Сезон 7 / Серия 2 7 октября 2012
Против системы
Сезон 7 / Серия 3 14 октября 2012
Беги
Сезон 7 / Серия 4 21 октября 2012
Ныряй глубоко
Сезон 7 / Серия 5 28 октября 2012
Сделай незаконную вещь
Сезон 7 / Серия 6 4 ноября 2012
Химия
Сезон 7 / Серия 7 11 ноября 2012
Аргентина
Сезон 7 / Серия 8 18 ноября 2012
Кавардак
Сезон 7 / Серия 9 25 ноября 2012
Темнота… Как бы там ни было
Сезон 7 / Серия 10 2 декабря 2012
Видишь ли ты то, что вижу я
Сезон 7 / Серия 11 9 декабря 2012
Сюрприз, ублюдок!
Сезон 7 / Серия 12 16 декабря 2012
О чем серия

В 7 сезоне 7 серии сериала «Декстер» Декстер и МакКей понимают, что между ними много общего. Вскоре герой узнает, что некий Сэл Прайс, убежденный, что Ханна замешана в убийствах, намерен опубликовать о ней книгу. Декстер хочет помочь девушке.

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