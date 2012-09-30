В 7 сезоне 7 серии сериала «Декстер» Декстер и МакКей понимают, что между ними много общего. Вскоре герой узнает, что некий Сэл Прайс, убежденный, что Ханна замешана в убийствах, намерен опубликовать о ней книгу. Декстер хочет помочь девушке.
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