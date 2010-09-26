В 5 сезоне 8 серии сериала «Декстер» один из преступников нашел Люмен. ЛаГуэрта винит Дебру в неудачной операции, что портит их отношения. Тем временем Лидди становится свидетелем того, как Декстер и Люмен пытаются избавиться от тела Кроуэла.
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