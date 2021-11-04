В 4 сезоне 1 серии сериала «Детектив на миллион»: «Расплата» Олег разговаривает по душам с Ольгой Авдеевой. Он подозревает ее в убийстве их супругов. Тем временем Ольге звонит Соколова и вызывает ее в участок. Филатов не может связаться с Климовым.
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