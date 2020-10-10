Во 2 сезоне 1 серии сериала «Детектив на миллион»: «Жертвы искусства» Олег навещает могилу жены и вновь вспоминает день ее смерти. Кто-то наблюдает за ним в прицел винтовки, но не стреляет. Тарасова перевозят из Таиланда в московскую тюрьму.
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