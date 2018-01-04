В 1 сезоне 2 серии сериала «Девчонки из Дерри» школьницы узнают о грядущей поездке в Париж. Эрин и ее подруги, с детства мечтающие вырваться из провинции, решают купить билеты. Для этого им приходится впервые в жизни искать работу.
