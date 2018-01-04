В 1 сезоне 1 серии сериала «Девчонки из Дерри» в католической средней школе для девочек стартует новый учебный семестр. 16-летняя Эрин и ее подруги с удивлением узнают, что к ним в класс перевели первого за всю историю ученика мужского пола.
