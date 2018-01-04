Темная теория из «Гарри Поттера» ожила в 5 сезоне «Очень странных дел»: похоже, что Уилл — копия Мальчика-который-выжил

Любовь, политика или долг рода? Кто станет второй женой Эртугрула в «Воскресшем Эртугруле»

Еще до «Иронии судьбы»: какие фильмы смотрели на Новый год в СССР

Векна в «Очень странных делах» вдохновлён вовсе не Фредди Крюгером, а другим культовым монстром из 80 х: и 5 й сезон это доказал

Netflix ностальгирует по СССР: в новом сезоне «Очень странных дел» нашли вещь, которой точно не могло быть в США 80-х

Высоцкий сильно «не вписался»: много лет этот нюанс «Места встречи» никого не смущал — а вы задумывались, сколько лет Шарапову и Жеглову?

Мир Джуди и Ника перевернется окончательно: в «Зверополисе 3» должен появиться сам Джон Уик – и Киану Ривза уже позвали

Самая эпичная сцена «Очень странных дел» оказалась фальшивкой: Эдди после нее стал легендой (но по-хорошему – не должен был)

Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»

По цитате фильм узнать – как два пальца об асфальт, а наоборот? Взгляните на 5 кадров из советского кино и угадайте, что скажут герои