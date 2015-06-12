В 3 сезоне 6 серии сериала «Вызов» Нолан и Берлин идут по следам Тарров. Им удалось разоблачить их связь с Коллективом Вотаниса. Тем временем Алаку удается заглянуть в будущее, связанное с его отцом. Это может помочь ему в дальнейших действиях.
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