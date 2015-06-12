В 3 сезоне 5 серии сериала «Вызов» Нолану и Ирисе приходится совершить весьма неожиданное путешествие в прошлое. Аманда и Юлл обращаются к Т'эвгину за помощью. Датак и Стахма собираются нанести удар по генералу Коллектива Вотаниса Раму Таку.
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