В 3 сезоне 13 серии сериала «Вызов» Нолан, Аманда, Ириса, Датак, Стахма, Берлин и Юлл планируют операцию, которая может стоить им жизни. Однако если они справятся с задуманным, им удастся покончить со своими врагами раз и навсегда.
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