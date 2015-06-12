В 3 сезоне 12 серии сериала «Вызов» Нолан, Аманда и Ириса пытаются помешать пробуждению Киндзи и переносу на Землю огромного количества Омека. Датак должен совершить побег. Стахма просит у Алака прощения, пока не оказалось слишком поздно.
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