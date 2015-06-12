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Вызов 2013 - 2015 12 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Вызов»
Мир, который мы захватим
Сезон 3 / Серия 1 12 июня 2015
Последние единороги
Сезон 3 / Серия 2 12 июня 2015
Мертвый воздух
Сезон 3 / Серия 3 19 июня 2015
Куда упали яблоки
Сезон 3 / Серия 4 26 июня 2015
История рифмуется
Сезон 3 / Серия 5 3 июля 2015
Куда покатились яблоки
Сезон 3 / Серия 6 10 июля 2015
Красота нашего оружия
Сезон 3 / Серия 7 17 июля 2015
Меня зовут Датак Тарр и я пришёл убить вас
Сезон 3 / Серия 8 24 июля 2015
Остинато в белом
Сезон 3 / Серия 9 31 июля 2015
Когда небо погаснет в сумерках
Сезон 3 / Серия 10 7 августа 2015
В демона преображаясь
Сезон 3 / Серия 11 14 августа 2015
Пробуждение
Сезон 3 / Серия 12 21 августа 2015
Смерть застигнет нас в походе
Сезон 3 / Серия 13 28 августа 2015
О чем серия

В 3 сезоне 12 серии сериала «Вызов» Нолан, Аманда и Ириса пытаются помешать пробуждению Киндзи и переносу на Землю огромного количества Омека. Датак должен совершить побег. Стахма просит у Алака прощения, пока не оказалось слишком поздно.

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