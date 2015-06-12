В 3 сезоне 3 серии сериала «Вызов» Нолану и Ирисе удалось спастись из своего подземного заточения. Им помогла какая-то загадочная сила, но произошло это как нельзя своевременно. Они понимают, что вражеские силы собираются вновь напасть на город.
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