В 3 сезоне 1 серии сериала «Вызов» поиски двух детей и тех, кто их похитил, продолжаются. Представители Коллектива Вотанис раскрываются с новых сторон. Ириса и Нолан совершают побег. Они собираются во что бы то ни стало вернуться в город.
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