В 1 сезоне сериала «Обломки» действие сериала разворачивается в не очень далеком будущем, когда загадочный космический корабль терпит крушение на нашей планете. Власти разных государств объявляют режим экстренной ситуации, а история с иноземным судном довольно быстро обрастает разными пугающими слухами. В итоге власти решают отправить на место аварии двух агентов, представителей разных стран, которые должны будут работать как одна команда. Помимо всего прочего, этим героям будет необходимо разгадать тайну странного инопланетного корабля...