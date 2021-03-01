Меню
Обломки 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Обломки
Debris 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обломки»

В 1 сезоне сериала «Обломки» действие сериала разворачивается в не очень далеком будущем, когда загадочный космический корабль терпит крушение на нашей планете. Власти разных государств объявляют режим экстренной ситуации, а история с иноземным судном довольно быстро обрастает разными пугающими слухами. В итоге власти решают отправить на место аварии двух агентов, представителей разных стран, которые должны будут работать как одна команда. Помимо всего прочего, этим героям будет необходимо разгадать тайну странного инопланетного корабля...

Список серий сериала Обломки
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2021
Вы не одиноки You Are Not Alone
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2021
Солнечные ветры Solar Winds
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2021
Во вселенной In Universe
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2021
Пепельный свет Луны Earthshine
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2021
Сверхновая Supernova
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2021
Можешь звать ее Кэролайн You Can Call Her Caroline
Сезон 1 Серия 7
12 апреля 2021
Космонавт Spaceman
Сезон 1 Серия 8
19 апреля 2021
Ты знаешь Икара? Do You Know Icarus?
Сезон 1 Серия 9
26 апреля 2021
Я Икар I Am Icarus
Сезон 1 Серия 10
3 мая 2021
Асала Asalah
Сезон 1 Серия 11
10 мая 2021
Сообщение от наземного управления A Message from Ground Control
Сезон 1 Серия 12
17 мая 2021
Небесное тело Celestial Body
Сезон 1 Серия 13
24 мая 2021
График выхода всех сериалов
