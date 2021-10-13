Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Легенды завтрашнего дня Сезоны Сезон 7 Серия 7

Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022 7 серия 7 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 7 сезона «Легенды завтрашнего дня»
Пуля блондинки
Сезон 7 / Серия 1 13 октября 2021
Жажда скорости
Сезон 7 / Серия 2 20 октября 2021
Программная ошибка
Сезон 7 / Серия 3 27 октября 2021
За этим стоит спикизи
Сезон 7 / Серия 4 3 ноября 2021
Это безумный, безумный, безумный, безумный ученый
Сезон 7 / Серия 5 10 ноября 2021
Бог Туалета
Сезон 7 / Серия 6 17 ноября 2021
Место женщины - на войне!
Сезон 7 / Серия 7 24 ноября 2021
Параноидальный андроид
Сезон 7 / Серия 8 12 января 2022
Наименьший общий знаменатель
Сезон 7 / Серия 9 19 января 2022
Неподвижная точка
Сезон 7 / Серия 10 26 января 2022
Ярость против системы
Сезон 7 / Серия 11 2 февраля 2022
Слишком законно, чтобы уйти
Сезон 7 / Серия 12 23 февраля 2022
Сбитый С Ног, Обрюхатевший
Сезон 7 / Серия 13 2 марта 2022
О чем серия

В 7 сезоне 7 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» команда главных героев разбивается в Сиэтле 1940-х годов. Они оказываются прямо посреди Второй мировой войны. Нуждаясь в замене запчастей для ремонта машины времени, четверо персонажей начинают работать в разных частях завода. Астра оказывается очень расстроенной из-за неравенства в коллективе, и девушка берет все в свои руки. По ходу дела Бехрад предлагает впустить новых визитеров и помочь научить Нейта восточному этикету.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Есть только МиГ
Есть только МиГ 7 комментариев
Зверополис 2
Зверополис 2 18 комментариев
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика 21 комментарий
1 мотель, 10 подозреваемых и финал, к которому невозможно подготовиться: этому детективу больше 20 лет, но его до сих пор с упоением смотрят зрители
Кто же в гареме был красивее — Махидевран или Хюррем? Историки оставили точные описания, и по ним все понятно
Надюха или Раиса Захаровна — кто бы сделал Василия счастливым на самом деле: разбор, от которого меняется взгляд на «Любовь и голуби»
В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла
Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем
«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%
«Сочетает "Бешеного быка" и "Таксиста"»: про этот фильм Скорсезе знают не все, а зря – единственный слэшер мэтра с «самой безумной ролью Де Ниро»
Слишком рано покинули нас: кто из актеров «Тайн следствия» умер — вспоминаем в преддверии 25-го сезона
Политика, секс и море крови: продолжение «Спартака» стало идеальным «наследником» «Игры престолов» – от восторга пищат даже хейтеры
«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами
Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше