Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022 8 серия 3 сезон
9.0Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Легенды завтрашнего дня»
Аруба-кон
Сезон 3 / Серия 110 октября 2017
Цирк уродов
Сезон 3 / Серия 217 октября 2017
Зари
Сезон 3 / Серия 324 октября 2017
Звонок домой
Сезон 3 / Серия 431 октября 2017
Возвращение Мэка
Сезон 3 / Серия 57 ноября 2017
Охота за Еленой
Сезон 3 / Серия 614 ноября 2017
Добро пожаловать в джунгли
Сезон 3 / Серия 721 ноября 2017
Кризис на Земле-X. Часть 4
Сезон 3 / Серия 828 ноября 2017
Бибо — бог войны
Сезон 3 / Серия 95 декабря 2017
Дорогой папа
Сезон 3 / Серия 1012 февраля 2018
Опять двадцать пять
Сезон 3 / Серия 1119 февраля 2018
Проклятие тотема земли
Сезон 3 / Серия 1226 февраля 2018
Старым отцам тут не место
Сезон 3 / Серия 135 марта 2018
О, благодать
Сезон 3 / Серия 1412 марта 2018
Некромант с камнем
Сезон 3 / Серия 1519 марта 2018
Я, Ава
Сезон 3 / Серия 1626 марта 2018
Приглашённая звезда Джон Ноубл
Сезон 3 / Серия 172 апреля 2018
Хороший, плохой и пушистый
Сезон 3 / Серия 189 апреля 2018
О чем серия
В 3 сезоне 8 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» сюжет спин-оффа о «Кризисе» получает развитие. Все началось с того, что супергерои собрались на свадьбе Барри и Ирис, но торжественную церемонию сорвали злоумышленники с Земли-Х.
Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить
Включила ради 5 минут, а очнулась только в 5 утра: этот сериал 2024 года не зря стал хитом Amazon – немцы меня сильно удивили
Netflix делал ставки на «Ведьмака», а выстрелил совсем другой фэнтези-сериал: критики считают его одним из лучших
Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке
«Сочетает "Бешеного быка" и "Таксиста"»: про этот фильм Скорсезе знают не все, а зря – единственный слэшер мэтра с «самой безумной ролью Де Ниро»
На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник
Культовый Sci-Fi с Уиллисом превратили в уникальный сериал: дважды набрал 100 % на RT, но россияне его бросали после 1 сезона
Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем
Политика, секс и море крови: продолжение «Спартака» стало идеальным «наследником» «Игры престолов» – от восторга пищат даже хейтеры
Слишком рано покинули нас: кто из актеров «Тайн следствия» умер — вспоминаем в преддверии 25-го сезона
5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail