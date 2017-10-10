Включила ради 5 минут, а очнулась только в 5 утра: этот сериал 2024 года не зря стал хитом Amazon – немцы меня сильно удивили

Кто же в гареме был красивее — Махидевран или Хюррем? Историки оставили точные описания, и по ним все понятно

Netflix делал ставки на «Ведьмака», а выстрелил совсем другой фэнтези-сериал: критики считают его одним из лучших

5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)

«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами

«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%

Слишком рано покинули нас: кто из актеров «Тайн следствия» умер — вспоминаем в преддверии 25-го сезона

Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем

«Сочетает "Бешеного быка" и "Таксиста"»: про этот фильм Скорсезе знают не все, а зря – единственный слэшер мэтра с «самой безумной ролью Де Ниро»

Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке