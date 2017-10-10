Меню
Киноафиша Сериалы Легенды завтрашнего дня Сезоны Сезон 3 Серия 7

Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022 7 серия 3 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Легенды завтрашнего дня»
Аруба-кон
Сезон 3 / Серия 1 10 октября 2017
Цирк уродов
Сезон 3 / Серия 2 17 октября 2017
Зари
Сезон 3 / Серия 3 24 октября 2017
Звонок домой
Сезон 3 / Серия 4 31 октября 2017
Возвращение Мэка
Сезон 3 / Серия 5 7 ноября 2017
Охота за Еленой
Сезон 3 / Серия 6 14 ноября 2017
Добро пожаловать в джунгли
Сезон 3 / Серия 7 21 ноября 2017
Кризис на Земле-X. Часть 4
Сезон 3 / Серия 8 28 ноября 2017
Бибо — бог войны
Сезон 3 / Серия 9 5 декабря 2017
Дорогой папа
Сезон 3 / Серия 10 12 февраля 2018
Опять двадцать пять
Сезон 3 / Серия 11 19 февраля 2018
Проклятие тотема земли
Сезон 3 / Серия 12 26 февраля 2018
Старым отцам тут не место
Сезон 3 / Серия 13 5 марта 2018
О, благодать
Сезон 3 / Серия 14 12 марта 2018
Некромант с камнем
Сезон 3 / Серия 15 19 марта 2018
Я, Ава
Сезон 3 / Серия 16 26 марта 2018
Приглашённая звезда Джон Ноубл
Сезон 3 / Серия 17 2 апреля 2018
Хороший, плохой и пушистый
Сезон 3 / Серия 18 9 апреля 2018
О чем серия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» происходит очередной анахронизм, который забрасывает героев в разгар вьетнамской военной кампании. Притворившись журналистами, друзья сталкиваются с кем-то из прошлого Рори.

