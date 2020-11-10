В 1 сезоне 6 серии сериала «Дэш и Лили» отношения главных героев все больше сказываются на их обыденной жизни. Это становится особенно ощутимо, когда Дэш и Лили отправляются на встречу с другими людьми, при этом не переставая думать друг о друге.