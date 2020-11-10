В 1 сезоне 2 серии сериала «Дэш и Лили» школьница по имени Лили очень любит рождественскую суматоху, однако перспектива остаться на праздник в одиночестве ее немного пугает. Именно по этой причине она оставляет задание для Дэша в красном блокноте.
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