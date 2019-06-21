Во 2 сезоне 5 серии сериала «Тьма» Йонас ужасается тому, во что ему суждено превратиться. В 1987 году Ульрику удается сбежать из клиники и навестить Миккеля. Вместе они пытаются вернуться домой. Шарлотта наконец узнает, кто ее отец.
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