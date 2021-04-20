В 1 сезоне сериала «Жестокое лето» сюжет разворачивается в конце двадцатого века, в небольшом провинциальном городе, где при весьма странных обстоятельствах исчезает старшеклассница. Эта девочка была главной школьной звездой и имела сотни поклонников. Довольно быстро место пропавшей девушки занимает бывшая скромница по имени Жанетт. В течение многих лет она находилась в тени и практически не привлекала к себе общественное внимание. Каким-то образом Жанетт удалось заполучить любовь всего города, но, увы, ненадолго. Через два года она становится самым ненавистным человеком в стране.