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Жестокое лето 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жестокое лето
Киноафиша Сериалы Жестокое лето Сезоны Сезон 1

Cruel Summer 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жестокое лето»

В 1 сезоне сериала «Жестокое лето» сюжет разворачивается в конце двадцатого века, в небольшом провинциальном городе, где при весьма странных обстоятельствах исчезает старшеклассница. Эта девочка была главной школьной звездой и имела сотни поклонников. Довольно быстро место пропавшей девушки занимает бывшая скромница по имени Жанетт. В течение многих лет она находилась в тени и практически не привлекала к себе общественное внимание. Каким-то образом Жанетт удалось заполучить любовь всего города, но, увы, ненадолго. Через два года она становится самым ненавистным человеком в стране.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Жестокое лето График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
С днем рождения, Жанетт Тернер Happy Birthday Jeanette Turner
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2021
Чертовски хорошее времяпрепровождение A Smashing Good Time
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2021
Уйти красиво Off With a Bang
Сезон 1 Серия 3
27 апреля 2021
Ты не охотишься, ты не ешь You Don't Hunt, You Don't Eat
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2021
Как и было задумано богами Карни As The Carny Gods Intended
Сезон 1 Серия 5
11 мая 2021
Океан внутри меня An Ocean Inside Me
Сезон 1 Серия 6
18 мая 2021
С Днем рождения, Кейт Уоллис Happy Birthday, Kate Wallis
Сезон 1 Серия 7
25 мая 2021
Доказательство Proof
Сезон 1 Серия 8
1 июня 2021
Моя собственная тайна A Secret Of My Own
Сезон 1 Серия 9
8 июня 2021
Враждебный свидетель Hostile Witness
Сезон 1 Серия 10
15 июня 2021
График выхода всех сериалов
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