В 1 сезоне сериала «Койот» действие разворачивается вокруг бывшего пограничника Бена Клемонса. Большую часть своей жизни он «отлавливал» нелегальных мигрантов на американо-мексиканской границе. Однако из-за непредвиденных обстоятельств герой оказывается по другую сторону стены. Неожиданно ему приходится сотрудничать с людьми, которых он еще вчера старался не подпускать к государственной границе. Мировоззрение Бена серьезно меняется: он понимает, что всю свою жизнь ошибался в отношении мигрантов, разделяя мир исключительно на «правых» и «неправых».