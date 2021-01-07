Меню
Койот 2021, 1 сезон

Coyote 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Койот»

В 1 сезоне сериала «Койот» действие разворачивается вокруг бывшего пограничника Бена Клемонса. Большую часть своей жизни он «отлавливал» нелегальных мигрантов на американо-мексиканской границе. Однако из-за непредвиденных обстоятельств герой оказывается по другую сторону стены. Неожиданно ему приходится сотрудничать с людьми, которых он еще вчера старался не подпускать к государственной границе. Мировоззрение Бена серьезно меняется: он понимает, что всю свою жизнь ошибался в отношении мигрантов, разделяя мир исключительно на «правых» и «неправых».

6.9 IMDb
Список серий сериала Койот График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 января 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 января 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 января 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 января 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 января 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 января 2021
