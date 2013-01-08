В 4 сезоне 15 серии сериала «Город хищниц» вся компания оказывается на отдыхе в Лос-Анджелесе из-за болезни отца Джулс. Лори с Трэвисом готовятся к первой совместной ночи, но Бобби все портит, не забронировав себе отдельную комнату.
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