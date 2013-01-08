В 4 сезоне 12 серии сериала «Город хищниц» Джулс продает дом Грейсона пожилой паре и обещает им, что будет с ними общаться. Трэвис устраивает турнир по «баночке», а Лори пытается понять, насколько они с Трэвисом совместимы, прежде чем станут парой.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail