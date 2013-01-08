В 4 сезоне 4 серии сериала «Город хищниц» оказывается, что у Тома есть девушка и она терпеть не может Джулс, а Бобби бросает его подружка из-за его плохих манер. Тогда Элли вызывается говорить Бобби обо всем, что он делает не так.