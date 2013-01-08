В 4 сезоне 10 серии сериала «Город хищниц» Лори пытается понять, какие испытывает чувства к Трэвису, а Энди только сейчас узнает, что уже месяц как выиграл выборы и стал мэром. Тем временем Джулс находит клип, в котором в молодости сыграл Грейсон.
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