В 4 сезоне 10 серии сериала «Город хищниц» Лори пытается понять, какие испытывает чувства к Трэвису, а Энди только сейчас узнает, что уже месяц как выиграл выборы и стал мэром. Тем временем Джулс находит клип, в котором в молодости сыграл Грейсон.