В 8 сезоне 3 серии сериала «Коломбо» Джоан Алленби, эксперт в области сексологии и писатель, уже давно крутит роман с парнем Давидом Кинкейдом. Однако внезапно Джоан становится известно, что он долгое время не хранит ей верность.
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