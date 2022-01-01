В 8 сезоне 3 серии сериала «Коломбо» Джоан Алленби, эксперт в области сексологии и писатель, уже давно крутит роман с парнем Давидом Кинкейдом. Однако внезапно Джоан становится известно, что он долгое время не хранит ей верность.