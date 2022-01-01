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Киноафиша Сериалы Коломбо Сезоны Сезон 8 Серия 1

Коломбо 1971 - 2003 1 серия 8 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Коломбо»
Коломбо идёт на гильотину
Сезон 8 / Серия 1 6 февраля 1989
Убийство, туман и призраки
Сезон 8 / Серия 2 27 февраля 1989
Секс и женатый детектив
Сезон 8 / Серия 3 3 апреля 1989
Большие манёвры
Сезон 8 / Серия 4 1 мая 1989
О чем cерия

В 8 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» Эллиотт Блейк заявляется, что имеет телепатические способности. Он хочет быть полезен службам безопасности США. Эксперту Максу Дайсону предстоить проверить способности экстрасенса.

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